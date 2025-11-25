Deutsche Turnliga

Eine entsprechende Anfrage des Sport-Informations-Dienstes blieb bislang unbeantwortet. Der Start der 25-Jährigen für den TSV Tittmoning-Chemnitz beim DTL-Wettkampf in Esslingen hatte zuletzt für Kritik gesorgt. Melnikowa gilt als Unterstützerin des russischen Präsidenten Putin. In diesem Jahr trat sie bei einer Kommunalwahl für die putinnahe Partei "Einiges Russland" an.
Russische Turner sind seit Beginn des Angriffs Russlands auf die Ukraine vom internationalen Turnverband von internationalen Wettkämpfen ausgeschlossen. Trotz ihres politischen Engagements wurde Melnikowa von der FIG jedoch als neutrale Athletin eingestuft.
