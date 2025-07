Russische Rakete trifft ukrainische Heeresschule (Archivbild) (Andriy Andriyenko/Ukrainian 65 Mechanized brigade via AP/dpa)

Das teilte die ukrainische Armee auf Telegram mit. Mindestens 18 Soldaten seien bei dem Angriff am Abend verletzt worden. Weiter hieß es, eine Kommission werde den Vorfall untersuchen. Zudem würden zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen eingeführt, um ukrainische Soldaten besser zu schützen.

Das Verteidigungsministerium in Moskau sprach von einem Raketenangriff auf ein Ausbildungslager in der nord-ukrainischen Region Tschernihiw. Erst im Juni waren bei einem russischen Angriff auf ein Übungsgelände in der Zentralukraine zwölf Soldaten getötet und Dutzende verletzt worden. Der Vorfall veranlasste den damaligen Kommandeur der ukrainischen Bodentruppen zum Rücktritt, er wurde auf eigenen Wunsch auf einen anderen Posten versetzt.

Diese Nachricht wurde am 30.07.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.