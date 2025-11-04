Erneut russische Angriffe auf Region Odessa (Archivbild). (IMAGO / Ukrinform / Nina Liashonok)

Der Gouverneur teilte bei Telegram mit, trotz des Einsatzes der Luftabwehr habe es Treffer gegeben. Die Rettungskräfte hätten die Brände schnell löschen können. Niemand sei verletzt worden.

Die Ukraine griff nach russischen Angaben ein Petrochemie-Werk im Uralgebirge an. Eine Wasseraufbereitungsanlage in Baschkortostan sei dabei teilweise eingestürzt, teilen die örtlichen Behörden mit. Die Republik Baschkortostan ist etwa 1.500 Kilometer von der ukrainischen Grenze entfernt.

