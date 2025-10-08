Zerstörungen in Chernihiw (Archivbild vom April; aktuelles Bildmaterial liegt noch nicht vor). (picture alliance / ZUMAPRESS.com / Sergei Chuzavkov)

In der Region Tschernihiw sind nach Angaben der Behörden mehr als 4.500 Haushalte ohne Strom. Ein Wärmekraftwerk sei schwer beschädigt worden, hieß es. In der Nacht seien von insgesamt 183 russischen Drohnen 154 abgefangen worden.

Die Ukraine griff ihrerseits wieder Ziele in Russland aus der Luft an. Wie das Verteidigungsministerium in Moskau mitteilte, wurden bei einer Attacke auf die Region Belgorod drei Menschen getötet. Mehrere Personen seien verletzt worden. Das Militär habe 53 ukrainische Drohnen abgefangen.

Unabhängig überprüfen lassen sich die Angaben zum Kampfgeschehen nicht. Die Ukraine verteidigt sich seit mehr als dreieinhalb Jahren gegen die russische Invasion.

