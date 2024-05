Charkiw im Nordosten der Ukraine ist regelmäßig das Ziel russischer Angriffe, hier eine Aufnahme vom 6. Mai 2024. (IMAGO / ABACAPRESS / IMAGO / Madiyevskyy Vyacheslav / Ukrinform)

Dabei seien zwei Menschen verletzt und mehrere Wohnhäuser beschädigt worden. Der Gouverneur von Charkiw sprach zudem von einem versuchten Durchbruch an der Grenze durch Sabotagegruppen. Der Angriff sei abgewehrt worden. Charkiw liegt im Nordosten der Ukraine rund 30 Kilometer von der russischen Grenze entfernt.

In der russischen Region Kaluga südlich von Moskau ist Medienberichten zufolge eine Ölraffinerie nach einem ukrainischen Drohnenangriff in Brand geraten. Dabei seien Container mit Dieselkraftstoff und Heizöl zerstört worden. Die Ukraine greift regelmäßig Energieanlagen in Russland an, um die Treibstoffversorgung des russischen Militärs zu schwächen.

Diese Nachricht wurde am 10.05.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.