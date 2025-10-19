Krieg gegen die Ukraine
Russland greift mehrere ukrainische Städte aus der Luft an

Das russische Militär hat mehrere Luftangriffe auf Städte in der Ukraine geflogen.

    Vor rotem Himmel steht ein Soldat vor einem Flugabwehrgerät der ukrainischen Armee. Der Soldat und das Flugabwehrsystem sind nur schematisch zu erkennen.
    Eine mobile Einheit der ukrainischen Armee wehrt Luftangriffe Russlands ab (Getty Images / Global Images Ukraine)
    Nach Angaben der ukrainischen Flugabwehr zählten zu den Zielen Charkiw, Sumy und Saporischschja. Auch russische Drohnen seien in den Luftraum eingedrungen. Angaben darüber, ob die Raketen und Drohnen Schäden verursacht haben, machte die ukrainische Armee nicht.
    Bundeskanzler Merz erneuerte seine Forderung nach einem Friedenplans. Dabei habe der ukrainische Präsident Selenskyj die volle Unterstützung Deutschlands und der europäischen Freunde, erklärte Merz. Die Partner hätten sich nach dem Treffen von Selenskyj mit US-Präsident Trump abgestimmt und würden die nächsten Schritte begleiten.
    Diese Nachricht wurde am 19.10.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.