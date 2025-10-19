Nach Angaben der ukrainischen Flugabwehr zählten zu den Zielen Charkiw, Sumy und Saporischschja. Auch russische Drohnen seien in den Luftraum eingedrungen. Angaben darüber, ob die Raketen und Drohnen Schäden verursacht haben, machte die ukrainische Armee nicht.
Bundeskanzler Merz erneuerte seine Forderung nach einem Friedenplans. Dabei habe der ukrainische Präsident Selenskyj die volle Unterstützung Deutschlands und der europäischen Freunde, erklärte Merz. Die Partner hätten sich nach dem Treffen von Selenskyj mit US-Präsident Trump abgestimmt und würden die nächsten Schritte begleiten.
Diese Nachricht wurde am 19.10.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.