Medienberichten zufolge waren Explosionen zu hören. An der Küste sei ein großes Gebäude getroffen worden und in Brand geraten. Über mögliche Opfer ist nichts bekannt.

Die ukrainische Luftwaffe hatte zuvor auf Telegram vor Angriffen mit Drohnen, Raketen und Marschflugkörpern gewarnt. Der Militärgouverneur von Odessa rief die Einwohner der Stadt und der Region dazu auf, sich in Sicherheit zu bringen und die Schutzräume nicht vorzeitig zu verlassen. In der gesamten Ukraine herrschte in der Nacht vorübergehend Luftalarm.

