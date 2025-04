Nach Oster-Feuerpause

Mykolajiw: Brand nach einem russischen Angriff (Archivbild) (Marko Ivkov / AP / Marko Ivkov)

Die Behörden in Dnipropetrowsk und Mykolajiw meldeten Raketen- und Drohnenbeschuss. Die russische Seite berichtete darüber, dass Luftalarm ausgelöst worden sei, so etwa in der Region Woronesch.

Moskau und Kiew hatten einander vorgeworfen, die in der vergangenen Nacht ausgelaufene 30-stündige Waffenruhe verletzt zu haben. Ungeachtet dessen bekräftigte der ukrainische Präsident Selenskyj seine Bereitschaft, die Angriffe für 30 Tage auszusetzen.

US-Präsident Trump hofft nach eigener Darstellung auf ein Abkommen zur Beendigung der Kämpfe in der Ukraine in den kommenden Tagen. Kiew und Moskau könnten anschließend große Geschäfte mit den Vereinigten Staaten von Amerika machen, erklärte Trump.

Diese Nachricht wurde am 21.04.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.