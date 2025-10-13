Anhörung im Bundestag

BND-Präsident Jäger sagte bei einer öffentlichen Anhörung im Parlamentarischen Kontrollgremium des Bundestags, Russland wolle ein durch Furcht und Handlungsstarre gelähmtes Europa in die Selbstaufgabe treiben. Um dieses Ziel zu erreichen, werde Moskau wenn nötig auch eine direkte militärische Auseinandersetzung mit der NATO nicht scheuen.
Nach Ansicht von Jäger versucht Russland, europäische Demokratien auch durch Spionage, Auftragsmorde von Oppositionellen und den Einsatz von Drohnen in fremdem Luftraum zu destabilisieren. Jäger sprach von einer neuen Qualität der Konfrontation. Man müsse sich auf weitere Lageverschärfungen einstellen.
Diese Nachricht wurde am 13.10.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.