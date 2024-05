Russland hat mehrere ukrainische Raketen über der Krim abgeschossen (Archivbild). (IMAGO / ITAR-TASS / Mulch)

Die Luftabwehr habe zehn Raketen vom US-Typ ATACMS über der Krim zerstört, teilt das Verteidigungsministerium in Moskau mit. Nach Angaben des Gouverneurs der vor zehn Jahren annektierten Halbinsel galt der Angriff der Stadt Sewastopol. Trümmer einer Rakete seien in einem Wohngebiet niedergegangen. In Sewastopol ist die russische Schwarzmeer-Flotte stationiert. Nach Angaben aus Moskau wurden auch über der russischen Grenzregion Belgorod Drohnen abgefangen. Eine Stellungnahme der Ukraine liegt nicht vor.

