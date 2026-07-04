Dabei sei ein Erdölterminal getroffen worden, teilte der Gouverneur mit. Das russische Verteidigungsministerium erklärte, fast 500 Drohnen seien von der Flugabwehr abgefangen worden. Moskauer Behörden berichten von rund 60 Drohnen, die in der Nähe der russischen Hauptstadt abgeschossen worden seien.
In der Ukraine löste ein russischer Drohnenangriff auf eine Gasförderanlage ein Feuer aus. Der Betrieb der Anlage in der zentralukrainischen Region Poltawa sei eingestellt worden, teilt der staatliche ukrainische Energiekonzern Naftogaz mit.
Der ukrainische Generalstab dementierte eine Meldung des Moskauer Verteidigungsministeriums, wonach russische Truppen den strategisch wichtigen Ort Kostjantyniwka in der Ostukraine eingenommen hätten.
Diese Nachricht wurde am 05.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.