Zerstörung nach russischem Angriff auf die ukrainische Hauptstadt Kiew (Efrem Lukatsky/AP/dpa)

Das bestätigte der von Moskau eingesetzte Gouverneur. Er berichtete von täglichen Drohnenangriffen der ukrainischen Armee auf das Stromnetz der Krim.

Unterdessen gab der Kreml die Eroberung der ostukrainischen Industriestadt Kostjantyniwka bekannt. Die ukrainische Seite kommentierte die Meldung aus Russland zunächst nicht. Zuletzt hatte das ukrainische Militär eine schwierige Lage in der bereits schwer zerstörten Stadt eingeräumt.

In der ukrainischen Hauptstadt Kiew gedachten die Menschen der Opfer des russischen Luftangriffs am Vortag. Bürgermeister Klitschko erklärte den heutigen Freitag zu einem Trauertag. Nach jüngsten Angaben der Rettungsdienste wurden mindestens 30 Menschen getötet und mehr als 90 verletzt.

Diese Nachricht wurde am 04.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.