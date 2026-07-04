Latu russischem Verteidigungsministerium hat die Armee die Industriestadt Kostjantyniwka im Donbass eingenommen. (picture alliance / SZ Photo / Friedrich Bungert)

Die Industriestadt Kostjantyniwka im Donbass sei eingenommen worden, teilte das Verteidigungsministerium in Moskau mit. Dort kreuzen mehrere wichtige Fernstraßen. Staatschef Putin sprach von einem Erfolg. Die Ukraine äußerte sich bislang nicht dazu. Zuletzt hatte das Militär eine schwierige Lage in der schwer zerstörten Stadt eingeräumt.

Die US-Denkfabrik ISW teilte mit , es gebe keine Nachweise für die russischen Vorstöße. In einem Lagebericht hieß es, Putin habe die Bekanntgabe möglicherweise inszeniert, um wieder Erfolge zu vermelden. Das russische Militär erzielt derzeit kaum Fortschritte an der Front. Beobachter sehen dadurch steigenden Druck auf die Führung des Landes.

Diese Nachricht wurde am 04.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.