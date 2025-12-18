Dabei wurden nach Angaben des Regionalgouverneurs Besatzungsmitglieder getötet, auch das Schiff sei beschädigt worden. Daneben seien zwei Privathäuser in Brand geraten, zudem habe es Beschädigungen an einem Hochhaus gegeben. Gestern hatte die Ukraine von einem russischen Luftangriff auf die Stadt Saporischschja berichtet. Mindestens 32 Menschen seien verletzt worden, teilte die regionale Militärverwaltung im Online-Dienst Telegram mit.
Zwei weitere Verletzte habe es bei einem Drohnenangriff auf ein Zivilfahrzeug in Kuschuhum südlich von Saporischschja gegeben.
Diese Nachricht wurde am 18.12.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.