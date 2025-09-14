Luftraumverletzungen

Ein ukrainischer Offizier untersucht eine abgeschossene Shahed-Drohne (Archivbild). (Efrem Lukatsky / AP / dpa / Efrem Lukatsky)

Wie das Führungskommando der polnischen Armee mitteilte, stiegen wegen der angenommenen Gefahr eines russischen Drohnenangriffs auf Regionen in Nachbarschaft der Ukraine Kampfjets in die Luft. Abwehrsysteme wurden in höchste Bereitschaft versetzt. In der ostrumänischen Region Tulcea am Donaudelta wurde eine Drohne gesichtet. Auch hier stiegen Kampfflugzeuge auf.

Seit Beginn des von Russland ausgelösten Krieges 2022 gab es bereits mehrfach Drohnen-Alarm in Polen und Rumänien. Anders als früher drang jedoch am vergangenen Mittwoch eine große Zahl an Drohnen in den Luftraum Polens und damit der NATO ein. Die polnische Luftwaffe und andere Verbündete schossen erstmals einige der Flugkörper ab.

