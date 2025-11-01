Angriffskrieg gegen die Ukraine

Das Verteidigungsministerium teilte mit, auch die Region Moskau sei betroffen gewesen. Zuvor hatte bereits der Bürgermeister der Haupstadt erklärt, es seien mehrere Drohnen mit Kurs auf Moskau abgewehrt worden.
Die Ukraine warf Russland Angriffe auf Umspannwerke vor, die von großer Bedeutung für Atomkraftwerke seien. Das Außenministerium teilte mit, die Angriffe stellten einen schweren Verstoß gegen das Völkerrecht dar. Die Internationale Atomenergiebeörde hatte von Schäden an Umspannwerken berichtet, die durch militärische Aktivitäten entstanden seien. Ausdrücklich erwähnt wurden Vorfälle in der Nähe der Atomkraftwerke Südukraine und Chmelnyzkyj. Zudem habe das Kraftwerk Riwne die Leistung von zwei seiner vier Reaktoren drosseln müssen.
Diese Nachricht wurde am 01.11.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.