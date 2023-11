Rüstungskontrolle

Die Regierung in Moskau machte die USA und ihre Verbündeten wegen einer angeblich destruktiven Haltung dafür verantwortlich. Ein Sprecher des Auswärtigen Amtes in Berlin erklärte , Russland zerstöre mit dem Schritt einen weiteren Pfeiler der europäischen Sicherheits- und Rüstungskontrollarchitektur, der die Begrenzung der konventionellen Aufrüstung zum Ziel gehabt habe. Die Bundesregierung beschloss als Reaktion eine Suspendierung des KSE-Vertrags. Dies sei in enger Abstimmung mit den Verbündeten in der NATO getroffen worden. Im Falle einer grundlegenden Verhaltensänderung Russlands bleibe aber eine erneute Implementierung möglich. Kritik am Vorgehen Moskaus äußerte auch die N ATO.