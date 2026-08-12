Ukrainekrieg

Ein Ziel war die Hafenstadt Noworossijsk an der Schwarzmeerküste, wie der Gouverneur der Region Krasnodar mitteilte. Dabei sei auch ein Getreide-Terminal beschädigt worden. Laut dem PortalKyiv Independenthat Russland einen Großteil seiner Flotte von der besetzten Krim nach Noworossijsk verlegt, nachdem es wiederholt zu ukrainischen Angriffen auf russische Kriegsschiffe bei der Halbinsel gekommen war. Von der Ukraine wurde der Angriff bislang nicht bestätigt.
Russland hat seinerseits nach eigenen Angaben den Hafen von Odessa im Süden der Ukraine angegriffen. Dort sei ein Treibstofflager getroffen worden, das der Versorgung der ukrainischen Armee gedient habe.
Diese Nachricht wurde am 12.08.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.