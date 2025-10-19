Drohnenkrieg

Insgesamt seien vom russischen Militär 62 unbemannte Flugobjekte unterschiedlichen Typs eingesetzt worden, hieß es. 19 Kampfdrohnen seien an mehreren Orten eingeschlagen. Nähere Angaben dazu machte die ukrainische Armee nicht.
Die russische Seite sprach von 45 ukrainischen Drohnen, die vor allem über den an der Wolga gelegenen Gebieten Samara und Saratow abgefangen worden seien. In der Region Orenburg geriet den örtlichen Behörden zufolge nach einem Angriff eine Gasanlage in Brand.
