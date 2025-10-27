Venezuelas Präsident Maduro und Russlands Präsident Putin bei einem Treffen im Mai 2025 (picture alliance / dpa / TASS / Sofya Sandurskaya)

Die beiden Länder wollen demnach ihre Zusammenarbeit in den Bereichen Energie, Bergbau, Transport und Sicherheit ausbauen. Der russische Präsident Putin unterzeichnete eine entsprechende Vereinbarung und setzte das Abkommen damit in Kraft.

Die venezolanische Regierung sieht sich derzeit mit Vorwürfen der USA konfrontiert, direkt in den Drogenhandel verwickelt zu sein. Präsident Maduro weist die Vorwürfe zurück. Er warnte die USA zuletzt vor einer Intervention in dem südamerikanischen Land.

Diese Nachricht wurde am 27.10.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.