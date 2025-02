Auf diesem Foto aus einem vom russischen Verteidigungsministerium veröffentlichten Video feuert ein Raketenwerfer auf ukrainische Stellungen im Grenzgebiet der russischen Region Kursk. (AP)

Die dem russischen Verteidigungsministerium unterstehende Zeitung "Krasnaja Swesda" zitierte einen Kommandeur im Generalstab, mehr als 800 Quadratkilometer und somit 64 Prozent des ursprünglich besetzten Gebietes stünden wieder unter russischer Kontrolle. Russland rücke gegen die ukrainischen Truppen in alle Richtungen vor.

Das ukrainische Militär war Anfang August in Kursk eingerückt, um einen Entlastungsangriff an der Ostfront vorzunehmen. Seither liefern sich ukrainische und russische Soldaten auf russischem Gebiet heftige Kämpfe. Kursk grenzt an die ukrainische Region Sumy im Nordosten.

Diese Nachricht wurde am 20.02.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.