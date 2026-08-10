Oberstes Gericht

Jabloko kritisiert offen den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine, war aber von der Wahlleitung in Moskau unerwartet für die Duma-Wahl zugelassen worden. Dagegen hat die kremltreue rechte Partei Rodina geklagt und den Wahlausschluss verlangt. Sie wirft Jabloko Presseberichten zufolge unzulässig hohe Ausgaben im Wahlkampf vor. Zudem seien bei Wahlkampfmaterial Urheberrechte verletzt worden, hieß es.
Die landesweite Parlamentswahl und die Kommunalwahlen finden Mitte September statt.
Diese Nachricht wurde am 10.08.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.