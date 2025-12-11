NATO-Generalsekretär Rutte. (Archivbild) (Julia Demaree Nikhinson / AP / dpa / Julia Demaree Nikhinson)

Staatschef Putin wolle es nicht bei dem Krieg gegen die Ukraine belassen, sagte Rutte bei einem Treffen mit Bundeskanzler Merz und fügte wörtlich hinzu: "Wir sind Russlands nächstes Ziel". Für die NATO gehe es nun darum, einen Krieg zu stoppen, bevor dieser beginne. Merz betonte mit Blick auf die neue US-Sicherheitsstrategie, die Stärkung der europäischen Säule der NATO habe "absolute Priorität". - Das Papier der Trump-Regierung wird in Teilen als eine gewisse Abwendung vom traditionellen transatlantischen Zusammenhalt gewertet.

