Nach Haseloffs angekündigtem Rückzug

Sven Schulze (links) soll die CDU in Sachsen-Anhalt als Spitzenkandidat in die Landtagswahl führen. (picture alliance / Geisler-Fotopress / Agentur Wehnert / M. Gränzdörfer)

Was Ministerpräsident Haseloff stets betont habe, gelte an dieser Stelle auch für ihn, sagte Schulze in Magdeburg. Der 71-jährige Haseloff tritt zur Landtagswahl 2026 nicht erneut als CDU-Spitzenkandidat an. An seiner Stelle soll der 46-jährige Schulze kandidieren. Dieser ist in Sachsen-Anhalt CDU-Landeschef und Wirtschaftsminister. Entschieden wird in der Partei darüber bei der Listenaufstellung Anfang November.

Die vergangene Landtagswahl hatte die CDU klar gewonnen. Bei der Bundestagswahl im Februar lag die AfD dann mit gut 37 Prozent der Zweitstimmen im Land deutlich vor der CDU.

