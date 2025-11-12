Übergabe des Jahresgutachtens 2025/2026 des Sachverständigenrates an Bundeskanzler Merz im Bundeskanzleramt (picture alliance/PIC ONE/Ben Kriemann)

Zukunftsorientierte Ausgaben würden von der Politik zu wenig priorisiert und fielen in Deutschland seit Jahren gering aus, heißt es im Gutachten, das in Berlin vorgestellt wurde. Diese Versäumnisse zeigten sich insbesondere bei den Ausgaben für Verkehrsinfrastruktur, Verteidigung und Schulbildung.

Kritik an Sondervermögen für Infrastruktur und Klimaneutralität

Die Vorsitzende des Sachverständigenrates, Schnitzer, sagte im Deutschlandfunk, man sei erstaunt, dass für manche Dinge Geld in die Hand genommen würde, die nicht das Wachstum förderten. Als Beispiele nannte sie Änderungen bei der Pendlerpauschale oder der Mütterrente. Der Sachverständigenrat geht davon aus, dass die derzeit geplanten Ausgaben des schuldenfinanzierten Sondervermögens für Infrastruktur und Klimaneutralität nur eine geringe positive Wirkung auf das Bruttoinlandsprodukt haben. Ein großer Teil werde für Umschichtungen im Haushalt und zur Finanzierung konsumtiver Ausgaben genutzt. Nach Angaben der Wirtschaftsweisen Grimm brauche es deshalb ein zweites Reformpaket, in dem diese "Wahlgeschenke" zurückgenommen würden.

Reform der Erbschafts- und Schenkungssteuer

Die Wirtschaftsweisen sprechen sich - mit Ausnahme von Grimm - für eine Reform der Erbschafts- und Schenkungssteuer aus, mit dem Ziel einer gleichmäßigeren Besteuerung aller Vermögensarten. Aktuell werden bei Erbschaft und Schenkung vor allem Betriebsvermögen steuerlich stark begünstigt. Damit will der Staat vermeiden, dass Betriebe aufgegeben werden müssen, weil die neuen Besitzer die Erbschaftssteuer aus dem Privatvermögen nicht zahlen können. Nach Angaben des Wirtschaftsweisen Truger würden so aber ausgerechnet sehr hohe Erbschaften und Schenkungen häufig vergleichsweise gering besteuert.

Ähnliche Vorschläge zur Reform der Erbschaftsteuer haben SPD, Grüne und Linke bereits vorgelegt - die Union ist dagegen der Meinung, dass ein solches Verfahren Unternehmen nicht ausreichend schützt.

Aufschwung im kommenden Jahr gering

Die Wirtschaftsweisen erwarten auch im kommenden Jahr keinen spürbaren Aufschwung in Deutschland. Der Sachverständigenrat korrigierte seine Erwartungen für 2026 leicht nach unten und rechnet nun mit einem Wachstum des Bruttoinlandsprodukts von 0,9 Prozent. Im Frühjahr hatten die Ökonomen für 2026 ein Plus von 1,0 Prozent erwartet. Die Bundesregierung rechnet mit einem Wachstum von 1,3 Prozent.

Bundeskanzler Merz sagte bei der Vorstellung des Jahresberichts, dass er mit vielen Aussagen des Gutachtens übereinstimme. Deutschland müsse preislich wieder wettbewerbsfähiger werden, weshalb man möglichst noch in diesem Jahr eine Einigung mit der EU über die Senkung der Stromkosten für Unternehmen erreichen wolle.

