Das berichtete die dpa vorab. Das Beratergremium stellt am Nachmittag sein Sondergutachten vor. Darin heißt es, umweltfreundliche Produktionsprozesse und der Ausbau erneuerbarer Energien seien wichtige Bausteine für die Bewältigung der Klimakrise, sie reichten aber nicht mehr aus. Die Politik sollte überlegen, in welchen Bereichen es sinnvoll sei, auf ein umweltfreundliches Verhalten zu drängen. Als Beispiel nennt der Sachverständigenrat den Bereich der Mobilität. So seien politische Maßnahmen erforderlich, um die Nachfrage nach Flugreisen zu senken. Menschen müssten ändern, wie sie wohnen, konsumieren, sich fortbewegen und ernähren.

Der Sachverständigenrat berät die Bundesregierung in Fragen der Umweltpolitik. Er ist mit sieben Professorinnen und Professoren verschiedener Fachdisziplinen besetzt.

