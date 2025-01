"Soul Man"

Moore galt als einflussreiche Stimme seiner Generation. Er inspirierte Stars wie Michael Jackson, Al Green und Bruce Springsteen. In den 1960er Jahren waren er und Prater unter anderem auch mit Songs wie "Hold On, I'm Comin", "You Don’t Know Like I Know" und "When Something is Wrong With My Baby" erfolgreich. 1982 wurden Sam And Dave in die Rock'n'Roll Hall of Fame aufgenommen.