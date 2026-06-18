OpenAI-Chef

Warnt vor künstlicher Intelligenz, obwohl er sie selbst mitentwickelt: ChatGPT-Erfinder Sam Altman. (picture alliance / AP / Patrick Semansky)

Altman sagte bei einer Sitzung des G7-Gipfels in Evian, man solle die eigene Verantwortung nicht an KI-Labore wie seines abgeben. Der Chef des ChatGPT-Entwicklers rief die Regierungen zudem dazu auf, weltweit geltende KI-Standards zu etablieren. Technik-Experten hätten zwar besondere Kenntnisse über Künstliche Intelligenz, aber keine - Zitat - "besondere Weisheit, was die Menschheit" angehe.

Bei der letzten Arbeitssitzung des G7-Gipfels einigten sich die vertretenen Staaten darauf, die Risiken und Chancen von KI zu bewerten, auch mit Blick auf die Finanzmärkte.

Diese Nachricht wurde am 18.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.