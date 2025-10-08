Gipfel in Lusaka

Hichilema äußerte sich zum Auftakt des Afrikanischen Digitalgipfels in Sambias Hauptstadt Lusaka. Digitale Plattformen und Identitätssysteme seien grundlegend für wirtschaftliches Wachstum und eine inklusive Entwicklung, betonte er nach Angaben von Medien. Hichilema kritisierte demnach auch die anhaltende Abhängigkeit von externen digitalen Diensten und forderte afrikanische Lösungen für Handel, Infrastruktur und Grenzübertritte.
