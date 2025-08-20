Der Außenminister der syrischen Übergangsregierung Asaad Al-Shiban (hier ein Archivbild aus Damaskus) (Imago / NurPhoto / Rami Alsayed)

Nach Angaben der syrischen Staatsagentur Sana wurden die Gespräche von den Vereinigten Staaten vermittelt. Darin sei es um eine Deeskalation der angespannten Lage und eine mögliche Wiederherstellung des Waffenstillstands-Abkommens aus den 1970er-Jahren gegangen. Die Übereinkunft war damals nach dem Jom-Kippur-Krieg geschlossen worden und regelte unter anderem eine entmilitarisierte Pufferzone auf den Golanhöhen. Zuletzt hatten die Spannungen zwischen beiden Ländern wieder zugenommen. Von israelischer Seite lag zunächst keine Bestätigung für das Treffen vor.

Es wäre bereits das zweite Mal, dass sich Vertreter Syriens und Israels in der französischen Hauptstadt innerhalb von weniger als einem Monat getroffen hätten.

