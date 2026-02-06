Vor allem im Zusammenhang mit den Stellwerken erwarte er in den nächsten Jahren weitere Sperrungen, sagte der CSU-Politiker im Deutschlandfunk. Zugleich verwies Lange darauf, dass es etwa auf der Strecke Köln-Wuppertal-Hagen zu wenig Planungs- und Baukapazitäten gebe. Dort müssten zunächst Gleise und Oberleitungen modernisiert werden.
Wegen Bauarbeiten sperrt die Bahn ab heute für mehrere Monate die Strecke von Köln über Wuppertal nach Hagen. Fernzüge werden umgeleitet, Regionalzüge durch Busse ersetzt, so dass Fahrgäste mehr Zeit einplanen müssen. Auch die Strecke Nürnberg-Regensburg wird ab heute gesperrt.
