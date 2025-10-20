DB Cargo steckt seit Jahren in der Krise. (IMAGO / Jochen Tack / IMAGO / Jochen Tack)

Das Konzept sei objektiv ungeeignet, die Krisenursachen zu beseitigen und eine Wettbewerbsfähigkeit herzustellen, zitiert das Magazin "Der Spiegel" aus dem Gutachten. Dieses war von der Bahn selbst in Auftrag gegeben worden. Die derzeitige DB-Cargo-Chefin Nikutta gerät damit zusätzlich unter Druck. Die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft hatte zuletzt einen personellen Neuanfang bei Cargo gefordert. Sie wirft Nikutta vor, keine Zukunftsstrategie zu haben.

Die Konzernleitung der Bahn und auch DB Cargo wollten sich laut "Spiegel" nicht äußern.

