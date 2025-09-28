Atomprogramm

Iran hat zehnmal so viel angereichertes Uran wie erlaubt (dpa-news / Iranian State Television Irib)

Um 2 Uhr unserer Zeit lief eine Frist ab, die von Deutschland, Frankreich und Großbritannien initiiert worden war - als Reaktion auf ergebnislose Verhandlungen mit der Führung in Teheran.

Voraussichtlich werden sich nicht alle Länder an die Handelsbeschränkungen halten. Russlands stellvertretender Botschafter bei der UNO, Poljanski, sagte bereits, dass sein Land die Sanktionen als "null und nichtig" betrachte.

Der Iran reichert nach wie vor Uran an - und zwar weit stärker als es für eine zivile Nutzung der Kernenergie nötig ist. Die Führung in Teheran beteuert, nicht am Bau von Atomwaffen interessiert zu sein.

