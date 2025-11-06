UNO-Sicherheitsrat

Ahmed Al-Scharaa, Übergangspräsident von Syrien (imago / AA / Florian Gaertner)

Das Gremium billigte eine von den USA eingebrachte Resolution. Lediglich China enthielt sich. Dem Beschluss zufolge werden al-Scharaa und sein Innenminister Chattab von der Sanktionsliste für Personen und Gruppen mit Verbindungen zur Dschihadistenmiliz Islamischer Staat und zum Terrornetzwerk Al-Kaida gestrichen. Zuvor waren sie mit einem Reiseverbot, dem Einfrieren ihrer Vermögenswerte und einem Waffenembargo belegt.

Trump wird al-Scharaa am kommenden Montag zu Gesprächen empfangen. Dieser hatte im September bereits an der Generaldebatte der UNO-Vollversammlung in New York teilgenommen.

