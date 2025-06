Wissenschaftsförderung

Hasso Plattner, Mitgründer des Softwarekonzerns SAP, ist heute ein wichtiger Mäzen (Archivbild) (picture alliance / dpa / Uwe Anspach)

Der Mäzen sprach von einer dreistelligen Millionensumme, die in das Projekt fließen werde. Solche eine Zuwendung an eine Universität habe es in Europa noch nie gegeben, sagte der Präsident der Universität, Günther. Demnach soll ein neuer Campus für Jura und Sozialwissenschaften an der Uni Potsdam geschaffen und das Hasso-Plattner-Institut am Griebnitzsee vor allem im Bereich der Künstlichen Intelligenz ausgebaut werden. Brandenburgs Ministerpräsident Woidke erwartet durch die Investitionen eine Belebung der regionalen Wirtschaft und eine bessere Position Europas im weltweiten Wettbewerb.

Plattner beklagte die Entwicklung der Wissenschaftslandschaft in den USA. Deutschlands Position in der Weltwirtschaft könne sich nur über Ausbildung verbessern, sagte er.

