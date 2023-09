TV-Interview

Der saudische Kronprinz Mohammed bin Salman. (Archivbild) (imago / Xinhua)

Man komme einer solchen Vereinbarung jeden Tag näher, sagte er im US-Sender "Fox News". Er dementierte etwaige Presseberichte, wonach Gespräche mit Israel ausgesetzt worden seien. Für Saudi-Arabien seien die Rechte der Palästinenser sehr wichtig, führte der Kronprinz aus. Deren Konflikt mit Israel müsse beigelegt werden.

Kurz vor der Ausstrahlung des Interviews hatte es ein Treffen von US-Präsident Biden mit Israels Premierminister Netanjahu am Rande der UNO-Vollversammlung in New York gegeben.

