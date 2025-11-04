USA
Schauspielerin Diane Ladd im Alter von 89 Jahren gestorben

Die US-amerikanische Schauspielerin Diane Ladd ist tot. Nach Angaben ihrer Familie starb sie im Alter von 89 Jahren. Sie war dreimal für einen Oscar nominiert.

    Die Schauspielerin Diane Ladd ist gestorben (picture alliance / Billy Bennight / AdMedia / Billy Bennight)
    Der Durchbruch als Filmschauspielerin gelang ihr mit einer Nebenrolle: Sie spielte eine Kellnerin in Martin Scorseses Drama "Alice lebt hier nicht mehr". Der Part brachte ihr eine Oscar- und eine Golden-Globe-Nominierung ein. Diane Ladd gehörte zum Ensemble von Roman Polańskis Oscar-prämiertem Film "Chinatown" und wurde auch durch Filme wie "Wild at Heart" und "Die Lust der schönen Rose" bekannt. In diesen beiden Produktionen spielte sie gemeinsam mit ihrer Tochter Laura Dern, der Oscarpreisträgerin Laura Dern.
    Diese Nachricht wurde am 04.11.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.