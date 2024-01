Schauspielerin Elisabeth Trissenaar ist gestorben. (Britta Pedersen/dpa-Zentralbild)

Sie starb bereits gestern im Alter von 79 Jahren, wie ihre Familie mitteilte. Trissenaar spielte zahlreiche Rollen am Theater und in Filmen. Die gebürtige Wienerin stand unter anderem in der Volksbühne Berlin und am dortigen Deutschen Theater auf der Bühne, am Wiener Burgtheater, in Köln, Frankfurt und Zürich sowie bei den Salzburger Festspielen. Bekannt ist sie auch aus mehreren Filmen von Rainer Werner Fassbinder.

