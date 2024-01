Der UNO-Sicherheitsrat (AP / Yuki Iwamura)

Russland wolle mit der Einberufung immer weiterer Sitzungen zu Waffenlieferungen westlicher Staaten an Kiew von seinem eigenen Angriffskrieg gegen die Ukraine ablenken, hieß es in New York. In der von Moskau beantragten Sitzung des UNO-Gremiums kritisierte der russische Außenminister Lawrow diese Waffenlieferungen. Außerdem sagte Lawrow, sein Land sei grundsätzlich zu Verhandlungen bereit - allerdings nicht mit dem Ziel, die jetzige Regierung in Kiew an der Macht zu halten.

Diese Nachricht wurde am 23.01.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.