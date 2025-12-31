Aus der Nachrichtenredaktion
Die Schlagzeilen des Jahres 2026

Warum wird Wolfsburg in Pandaburg umbenannt? Wieso bekommt Markus Söder Ärger mit dem Ordnungsamt München? Und was verbirgt sich hinter der Partei "GNUDMWLPVSW"? Das und manches mehr erfahren Sie im Ausblick der Deutschlandfunk-Nachrichtenredaktion auf das neue Jahr, der traditionell nicht ganz ernst genommen werden sollte.

Von Marco Bertolaso |
    Sahra Wagenknecht sitzt bei einer Pressekonferenz in Berlin vor einem blauen Hintergrund.
    Sahra Wagenknecht gründet 2026 schon wieder eine neue Partei - zumindest in unserem satirischen Jahresausblick. (picture alliance / dts-Agentur / -)
    Januar
    In Saarbrücken wird die GNUDMWLPVSW gegründet
    Die „Ganz neue und dieses Mal wirklich letzte Partei von Sahra Wagenknecht“ will schon bei den Landtagswahlen in diesem Jahr antreten.
    Februar
    Koalition zieht die Lehren aus der Causa Brosius-Gersdorf
    Verfassungsgericht wird künftig per Los besetzt.
    März
    Endlich zweistellig
    Bundesregierung gibt Wirtschaftswachstum künftig in Promille an..
    April
    Neues Geschäftsmodell im Luxussegment
    Frankreichs Ex-Präsident Sarkozy gestaltet für Cartier Fußfesseln aus Gold.
    Mai
    Trump vermittelt zwischen Borussia Dortmund und Schalke 04
    Friedensnobelpreis gilt damit als sicher
    Juni
    Markus Söder in Erklärungsnot
    Ordnungsamt München schließt illegale Wurstküche im Keller der Staatskanzlei.
    Juli
    Chinesischer Staatskonzern kauft Volkswagen
    Wolfsburg wird in „Pandaburg“ umbenannt.
    August
    Putins Angebot entzweit Weidel und Chrupalla
    AfD streitet über möglichen Parteitag im Moskauer Bolschoi-Theater.
    September
    Aufatmen in Deutschland
    Märklin übernimmt die Deutsche Bahn.
    Oktober
    Feierstimmung bei der SPD
    Mehr als 50 Prozent bei den Landtagswahlen, wenn man alle fünf Wahlen des Jahres zusammenrechnet.
    November
    „Über sieben Brücken musst Du gehen“ darf nicht mehr gespielt werden
    TÜV verweist zur Begründung auf den Zustand der deutschen Infrastruktur.
    Dezember
    Koalition mit genialer Haushaltssanierung
    Bundesregierung verkürzt das Jahr auf elf Monate und kann so schon das Geld von 2027 ausgeben.