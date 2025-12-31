Aus der Nachrichtenredaktion

Januar
In Saarbrücken wird die GNUDMWLPVSW gegründet
Die „Ganz neue und dieses Mal wirklich letzte Partei von Sahra Wagenknecht“ will schon bei den Landtagswahlen in diesem Jahr antreten.
Februar
Koalition zieht die Lehren aus der Causa Brosius-Gersdorf
Verfassungsgericht wird künftig per Los besetzt.
März
Endlich zweistellig
Bundesregierung gibt Wirtschaftswachstum künftig in Promille an..
April
Neues Geschäftsmodell im Luxussegment
Frankreichs Ex-Präsident Sarkozy gestaltet für Cartier Fußfesseln aus Gold.
Mai
Trump vermittelt zwischen Borussia Dortmund und Schalke 04
Friedensnobelpreis gilt damit als sicher
Juni
Markus Söder in Erklärungsnot
Ordnungsamt München schließt illegale Wurstküche im Keller der Staatskanzlei.
Juli
Chinesischer Staatskonzern kauft Volkswagen
Wolfsburg wird in „Pandaburg“ umbenannt.
August
Putins Angebot entzweit Weidel und Chrupalla
AfD streitet über möglichen Parteitag im Moskauer Bolschoi-Theater.
September
Aufatmen in Deutschland
Märklin übernimmt die Deutsche Bahn.
Oktober
Feierstimmung bei der SPD
Mehr als 50 Prozent bei den Landtagswahlen, wenn man alle fünf Wahlen des Jahres zusammenrechnet.
November
„Über sieben Brücken musst Du gehen“ darf nicht mehr gespielt werden
TÜV verweist zur Begründung auf den Zustand der deutschen Infrastruktur.
Dezember
Koalition mit genialer Haushaltssanierung
Bundesregierung verkürzt das Jahr auf elf Monate und kann so schon das Geld von 2027 ausgeben.
