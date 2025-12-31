Aus der Nachrichtenredaktion

Sahra Wagenknecht gründet 2026 schon wieder eine neue Partei - zumindest in unserem satirischen Jahresausblick. (picture alliance / dts-Agentur / -)

Januar

In Saarbrücken wird die GNUDMWLPVSW gegründet

Die „Ganz neue und dieses Mal wirklich letzte Partei von Sahra Wagenknecht“ will schon bei den Landtagswahlen in diesem Jahr antreten.

Februar

Koalition zieht die Lehren aus der Causa Brosius-Gersdorf

Verfassungsgericht wird künftig per Los besetzt.

März

Endlich zweistellig

Bundesregierung gibt Wirtschaftswachstum künftig in Promille an..

April

Neues Geschäftsmodell im Luxussegment

Frankreichs Ex-Präsident Sarkozy gestaltet für Cartier Fußfesseln aus Gold.

Mai

Trump vermittelt zwischen Borussia Dortmund und Schalke 04

Friedensnobelpreis gilt damit als sicher

Juni

Markus Söder in Erklärungsnot

Ordnungsamt München schließt illegale Wurstküche im Keller der Staatskanzlei.

Juli

Chinesischer Staatskonzern kauft Volkswagen

Wolfsburg wird in „Pandaburg“ umbenannt.

August

Putins Angebot entzweit Weidel und Chrupalla

AfD streitet über möglichen Parteitag im Moskauer Bolschoi-Theater.

September

Aufatmen in Deutschland

Märklin übernimmt die Deutsche Bahn.

Oktober

Feierstimmung bei der SPD

Mehr als 50 Prozent bei den Landtagswahlen, wenn man alle fünf Wahlen des Jahres zusammenrechnet.

November

„Über sieben Brücken musst Du gehen“ darf nicht mehr gespielt werden

TÜV verweist zur Begründung auf den Zustand der deutschen Infrastruktur.

Dezember

Koalition mit genialer Haushaltssanierung

Bundesregierung verkürzt das Jahr auf elf Monate und kann so schon das Geld von 2027 ausgeben.