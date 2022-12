Aus der Nachrichtenredaktion

Schlagzeilen des Jahres 2023

Warum herrscht wird im Herbst Weltuntergangsstimmung in Deutschland? Weshalb will Olaf Scholz den Lateinunterricht verbieten lassen? Und was zum Teufel hat Elon Musk 2023 wieder vor? Die Dlf-Nachrichtenredaktion weiß all das schon - und lässt Sie an diesem (nicht ganz ernst gemeinten) Ausblick auf das neue Jahr teilhaben.

Von Marco Bertolaso | 31.12.2022