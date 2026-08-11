Tarifstreit

Die Gewerkschaft "Vereinigung Cockpit" hat sich mit der Lufthansa auf eine Schlichtung geeinigt. (picture alliance / SvenSimon / Frank Hoermann / SVEN SIMON)

Die Gewerkschaft "Vereinigung Cockpit" gab in einem Rundschreiben an die Mitglieder bekannt, dass man sich mit dem Unternehmen auf ein umfassendes Schlichtungsverfahren geeinigt hat. Es geht dabei um offene Tariffragen in den Flugbetrieben Lufthansa, Lufthansa Cargo, Lufthansa Cityline und Eurowings. Die Verhandlungen sollen zusätzlich von einer Mediation begleitet werden. Der Lufthansa-Konzern bestätigte eine grundsätzliche Einigung mit der "Vereinigung Cockpit", wollte sich aber aufgrund der vereinbarten Vertraulichkeit nicht zu Details äußern. Im Mittelpunkt des Konflikts stehen etwa Fragen der Altersversorgung und des Gehalts.

Diese Nachricht wurde am 11.08.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.