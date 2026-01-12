Die weiteren Aussichten: Am Mittwoch weiter stark bewölkt oder neblig-trüb.Örtlich Regen, im Osten auch gefrierend. 1 bis 12 Grad.
Diese Nachricht wurde am 12.01.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.
Das Wetter: Meist bedeckt und nach Osten ausgreifender leichter Schneefall, abseits des Nordostens rasch in gefrierenden Regen mit Glatteis übergehend. Höchstwerte zwischen - 4 und 9 Grad. Morgen stark bewölkt und gebietsweise etwas Regen, im Osten anfangs lokal noch gefrierend mit Glatteisgefahr. In der Westhälfte später meist trocken. Temperaturen zwischen -1 Grad an der Oder und 13 Grad am Oberrhein.