Deutschlandfunk - Wetter (Deutschlandradio)

Die Vorhersage:

Nachts meist bedeckt, von Nordwesten über die Mitte bis in den Südosten Schnee mit Verwehungen, Im Südwesten und Süden verbreitet Regen, teils gefrierend. Tiefstwerte von plus 5 Grad im Südwesten bis minus 10 Grad im Nordosten. Am Tag an der Ostsee und südlich der Donau Auflockerungen. Sonst teils kräftige Niederschläge, im Norden und Osten als Schnee mit Verwehungen. Temperaturen von minus 6 Grad an der Oder bis plus 9 Grad am Oberrhein.

Die weiteren Aussichten:

Am Samstag im Norden wechselnd bewölkt, an den Küsten abklingende Schneeschauer. Im Süden bei dichter Bewölkung Schnee- oder Schneeregen. Minus 7 im Osten bis plus 5 Grad am Rhein.

Diese Nachricht wurde am 08.01.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.