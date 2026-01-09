Am Samstag im Norden wechselnd bewölkt, an den Küsten abklingende Schneeschauer. Im Süden bei dichter Bewölkung Schnee- oder Schneeregen. Minus 7 im Osten bis plus 5 Grad am Rhein.
Wetter
Schneefall, Schneeverwehungen und gefrierender Regen
Das Wetter: Nachts meist bedeckt, von Nordwesten über die Mitte bis in den Südosten Schnee mit Verwehungen. Im Südwesten und Süden verbreitet Regen, teils gefrierend. Der Deutsche Wetterdienst warnt vor starkem Schneefall teils mit Verwehungen in den nördlichen und östlichen Bundesländern sowie in Bayern. Dort wird auch vor Glatteis gewarnt, in Rheinland-Pfalz vor Sturmböen. Tiefstwerte von plus 5 Grad im Südwesten bis minus 10 Grad im Nordosten. Tagsüber an der Ostsee und südlich der Donau Auflockerungen. Sonst teils kräftige Niederschläge, im Norden und Osten als Schnee mit Verwehungen. Minus 6 Grad bis plus 9 Grad.
Die weiteren Aussichten:
Diese Nachricht wurde am 09.01.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.