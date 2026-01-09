Deutschlandfunk - Wetter (Deutschlandradio)

Die weiteren Aussichten:

Am Samstag im Norden wechselnd bewölkt, an den Küsten abklingende Schneeschauer. Im Süden bei dichter Bewölkung Schnee- oder Schneeregen. Minus 7 im Osten bis plus 5 Grad am Rhein.

Diese Nachricht wurde am 09.01.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.