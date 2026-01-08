Deutschlandfunk - Wetter (Deutschlandradio)

Die Vorhersage:

Meist stark bewölkt und stellenweise etwas Schnee. Im Westen und Süden verbreitet Niederschläge, anfangs als Schnee, später von Südwesten in teils gefrierenden Regen übergehend. Ganz im Osten etwas Sonne. Höchstwerte von minus 6 Grad an der Oder bis plus 6 Grad am Oberrhein. Morgen an der Ostsee und südlich der Donau Auflockerungen. Sonst teils kräftige Niederschläge, im Norden und Osten als Schnee. Temperaturen von minus 6 Grad an der Oder bis plus 9 Grad am Oberrhein.

Die weiteren Aussichten:

Am Samstag im Norden wechselnd bewölkt, an den Küsten abklingende Schneeschauer. Im Süden bei dichter Bewölkung Schnee- oder Schneeregen. Minus 7 bis plus 5 Grad.

Diese Nachricht wurde am 08.01.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.