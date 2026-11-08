Bundesumweltminister Schneider vertritt die Bundesregierung bei der Weltklimakonferenz in der Türkei. (picture alliance / Anadolu / Orhan Cicek)

Je schneller die weltweiten Emissionen sänken, desto schneller könne man die Temperaturkurve wieder auf 1,5 Grad drücken, sagte der SPD-Politiker. Zugleich müsse man die Menschen besser vor den Folgen von Hitze, Dürren und Überschwemmungen schützen. Schneider bekräftigte die Unterstützung der Bundesregierung für die Initiative des Gastgebers Türkei, den Anteil elektrischer Energie beim Endverbrauch von heute 20 auf 35 Prozent bis 2035 zu steigern. Schneider ist der einzige Minister, der Deutschland bei der diesjährigen Klimakonferenz vertreten wird. Bundeskanzler Merz reist nicht an.

Die USA nehmen nicht an der COP31 teil. Unter Präsident Trump hat sich der weltweit zweitgrößte Treibhausgas-Emittent weitgehend aus der internationalen Klimapolitik zurückgezogen.

Diese Nachricht wurde am 08.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.