Persischer Golf

Anwohner schwimmen, während Fracht- und Handelsschiffe in der Straße von Hormus vor Bandar Abbas im Iran vor Anker liegen. (Amirhosein Khorgooi / ISNA / AP / dpa)

In einer Erklärung des Nationalen Sicherheitsrats heißt es, Washington müsse den Krieg gegen den Iran und dessen Verbündete in der Region endgültig beenden. Zu den weiteren Forderungen gehören ein Ende der US-Seeblockade sowie die Freigabe eingefrorener Vermögenswerte. Der Nationale Sicherheitsrat ist das höchste Entscheidungsgremium im Iran.

US-Vizepräsident Vance sagte dem Sender Fox News, Teheran habe noch nicht alle Forderungen der amerikanischen Regierung erfüllt. Allerdings seien in den vergangenen Tagen Fortschritte erzielt worden. Ziel ist es laut Vance, beim Öl- und Gastransport durch die Straße von Hormus wieder das Vorkriegsniveau herzustellen.

Zuletzt hatten sowohl der Iran als auch die USA von einer absehbaren Einigung zur Wiederaufnahme des freien Schiffsverkehrs in der Meerenge gesprochen.

Diese Nachricht wurde am 09.08.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.