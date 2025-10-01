Ärztinnen und Ärzte aus dem Ausland sollen schneller anerkannt werden (Archivbild). (picture alliance / NurPhoto / Klaudia Radecka)

Das Bundeskabinett brachte einen Gesetzentwurf auf den Weg, der die Anerkennung von Berufsqualifikationen beschleunigen soll. Geplant ist unter anderem die Einführung eines bundeseinheitlichen Praxistests. Zudem soll die Berufserlaubnis in Ausnahmefällen unbefristet erteilt werden können. Die vereinfachten Regeln gelten dem Gesundheitsministerium zufolge auch für ausländische Apotheker und Hebammen. Ministerin Warken betonte, das Gesetz sei ein wichtiger Schritt, um die Gesundheitsversorgung in Deutschland langfristig zu sichern. Abstriche an der Patientensicherheit werde es nicht geben. Das Gesetz bedarf noch der Zustimmung von Bundestag und Bundesrat.

Diese Nachricht wurde am 01.10.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.