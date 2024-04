Nahostkrieg

Drohender Angriff des Iran? Olaf Scholz sieht die angespannte Lage im Nahen Osten mit Sorge. (picture alliance / ROPI / EUC)

Scholz sagte in Berlin, man nehme sehr ernst, was sich hier an Gefahren auftue. Sowohl er selbst als auch Außenministerin Baerbock hätten alles unternommen, um dem Iran klarzumachen, dass es nicht zu militärischen Aktivitäten kommen dürfe. Das Kanzleramt hatte zuvor mitgeteilt, dass man sich in dem Konflikt um eine vermittelnde Rolle Chinas bemühe. Scholz wird dort am Sonntag zu einem Besuch erwartet.

Hintergrund der zunehmenden Spannung ist der mutmaßlich israelische Angriff auf das iranische Botschaftsgelände in Damaskus am 1. April. Dabei waren zwei Generäle und weitere Mitglieder der Revolutionsgarde getötet worden. In der Folge drohte der Iran mit Vergeltung.

